جدة 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واسأعلنت الكلية التقنية بجدة عن بدء تدريب 701 طالب خلال العام التدريبي الحالي من مدارس الثانوية العامة بإدارة التعليم بمحافظة جدة وذلك ضمن برنامج "التكامل المهني" الذي يهدف إلى تأهيل طلاب التعليم مهنياً وتقنياً والتكامل بين مناهج التعليم وبرامج التدريب التقني والمهني وتشجيع أبناء الوطن على الالتحاق بالتخصصات المهنية والتقنية التي يحتاجها سوق العمل السعودي.وأوضح عميد الكلية المهندس عبدالرحمن بن سعيد السريعي ، خلال تدشينه البرنامج لهذا العام، أن الكلية تبذل جهوداً في تهيئة البيئة التدريبية وتوفير الكوادر المهنية من مدربين ومشرفين ،مشيراً إلى أن البرنامج يزود الطلاب بالمهارات اللازمة في المجالات التقنية والمهنية من خلال عدد من المقررات المهنية والفنية التي اعتمدت لهذا البرنامج.وبين أنه يتم تقديم المواد التدريبية التقنية للطلاب إضافة الى تعريفهم بأنظمة الكلية المعمول بها وطبيعة الدوام والزي المهني موضحاً أنه تم حصر الطلاب الملتحقين بنظام المقررات بعد أن تم تحديد المقررات والحقائب التدريبية التي سيتم التدريب عليها بالكلية لتمكينهم من إضافة المقررات بجداول التسجيل في نظام "نور" وبالتالي استقبال 416 طالباً من ست ثانويات بتعليم جدة خلال الفصل التدريبي الثاني لهذا العام في حين تم استقبال 285 طالبا الفصل التدريبي الأول ليصل المجموع خلال العام الحالي الى 701 طالب.وقد دشنت الكلية برنامج "التكامل المهني" بحضور قادة ومشرفي المدارس والأقسام التدريبية بالكلية ، حيث تم عرض فيلم وثائقي عن التدريب التقني ، وتحديد محفزات الطلاب المنتظمين من حيث احتساب المقررات كمواد معتمدة ، واحتساب ما يجتازه الطالب ضمن دراسته المستقبلية ، بالإضافة إلى احتساب سلسلة مقررين فأكثر في تخصص واحد كبرنامج تأهيلي لسوق العمل .وأستعرض اللقاء توافق الأنظمة واللوائح من حيث نظام التقويم والدرجات ، والحضور والانصراف ، وطريقة متابعة المواظبة بين التعليم والتدريب من خلال لجنة مشتركة بين الجهتين .الجدير بالذكر أن الكلية تواصل تنفيذ برنامج التكامل المهني للعام السادس على التوالي بهدف تحقيق احتياجات التنمية الوطنية من الموارد البشرية وتفعيل التعليم التطبيقي والمهني لمدارس التعليم العام بجدة ، وغرس الاتجاهات الإيجابية لدى الطلاب والمجتمع المدرسي نحو العمل المهني .// انتهى //14:53ت م0137