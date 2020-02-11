الرياض 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واسأعلن معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة، عن إقامة دوري الأكاديميات لكرة القدم والألعاب المختلفة للفئات السنية، للأكاديميات التي سبق لها التسجيل في موقع المعهد والبالغ عددها 132 أكاديمية.وسيقام الدوري في 9 مناطق هي مناطق الرياض ومكة والمدينة والقصيم وحائل وتبوك وجازان وعسير والشرقية، بنظام التصفيات وإعلان بطل لكل منطقة.ويهدف المعهد لبث روح المنافسة وزيادة الممارسة واكتشاف المواهب وتعزيز الثقة بالنفس والقدرات في شتى الألعاب المختلفة للأكاديميات التي تعدّ رافداً مهماً في تطوير وصقل المواهب واللاعبين تمهيداً لانطلاقتهم نحو التميز وتمثيل المنتخبات السعودية في البطولات القارية والدولية, وسيتم في الأيام المقبلة الإعلان عن تفاصيل الأكاديميات المشاركة والألعاب والفئة العمرية المستهدفة قبل انطلاق البطولة.// انتهى //14:55ت م0138