بغداد 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واسأغلق مؤشر" البورصة" العراقية اليوم تعاملاته متراجعاً بنسبة بلغت 1.08% ,متوقفا عند 460.41 نقطة .وبشهدت التداولات انخفاض أسهم 14 شركة, فيما ارتفعت أسهم 7 اخرى, وحافظت 11 شركة على أسعار أسهمها.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 857,902,252 سهما, بقيمة 842,788,327 دينارا عراقيا, تحصلت من إبرام 417 صفقة, شملت 32 شركة مساهمة ,من أصل 102 شركات مسجلة في البورصة .// انتهى //16:21ت م0177