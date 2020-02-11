بغداد 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واساغتال مسلحون مجهولون إعلاميًا عراقيًا بارزًا قرب منزله بغرب العاصمة العراقية بغداد اليوم .وأفاد مصدر أمني عراقي بقيام مسلحين مجهولين بفتح النار على المشرف العام لقناة الرشيد الفضائية العراقية "نزارذنون", بعد خروجه من منزله في منطقة حي الجامعة غرب بغداد، مما أدى إلى مقتله في الحال، مضيفاً أن قوة أمنية سارعت إلى تطويق مكان الحادث, وفتحت تحقيقًا في ملابساته, ونقلت جثة الضحية إلى الطب العدلي".// انتهى //16:22ت م0179