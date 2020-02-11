طرابلس 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واسأعلن وزير المالية في حكومة الوفاق الليبية فرج بومطاري، إطلاق برنامج إصلاحي للوزارة، يرتكز على أربعة مستويات تستهدف تحسين السياسية المالية والنهوض بها، ولعب دور أكبر في الاقتصاد الوطني والكلي.وأوضح في مؤتمر صحفي اليوم أن البرنامج تم تخطيطه على أربعة مستويات هي "التشريعي، والهيكلي، والمنظومات والبنية التحتية، والموارد البشرية".وتطرق بومطاري إلى ما تصبو إليه الوزارة في المستقبل لتخفيف العبء على الميزانية العامة للدولة، حيث تم إنشاء جسمين جديدين وهما جسم إدارة المشاريع بين القطاعين العام والخاص، سيبدأ العمل بها الأسبوع المقبل، للبحث عن مشاركات لمشاريع الحكومة فيما يخص تحديدًا البنية التحتية والإسكان.وأضاف أنه طبقا للقانون رقم (4) لسنة 2016م، تم إنشاء جسم لتمويل مشاريع الدولة بالصكوك الإسلامية، متوقعًا استمرار هذه المشاريع إلى ثلاث أو خمس سنوات لإعادة تصور السياسة المالية للدولة للعب دور أكبر للوزارة في الاقتصاد.وحسب ما أعلنه بومطاري، ستسعى الوزارة إلى تبني حساب موحد لخزانة الدولة، بالربط مع الأحوال المدنية والمصارف التجارية و1600 جهة ممولة من الخزانة العامة، وهذه الخطة تستغرق من ستة أشهر إلى سنة، كما نتطلع إلى أن يكون إنفاق جميع أبواب الميزانية عبرها مركزيا، وهو مفهوم مطبق في العالم المتطور.وبشأن تقديم الوزارة ضمانة لشركات الطيران ضد أخطار الحروب، قال: كانت هناك مطالب بذلك، وفي البداية كانت المطالب أن نقدم الضمانة لشركات التأمين الدولية، ورفضنا مبدأ تقديم ضمانات ما لم تكن هناك مخصصات لهذه القيمة، ولكننا أضفنا المخصص لهذه القيمة في ميزانية العام 2020 التي لم تعتمد بعد، وبمجرد صدورها ستكون هناك أرضية لإقرار هذه الضمانات، وذلك في حال اعتماد القيمة المطلوبة.وأقر وزير المالية بوجود تفاوت كبير في المرتبات، إذ يبلغ الفارق بين الحدين الأدنى والأقصى 40 ضعفا، في حين تبلغ النسبة العالمية 10 أضعاف في الفارق فقط، مشيرًا إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للحد من هذا الفارق وبدأت بتخفيض مرتبات كبار المسؤولين في الحكومة.وأشار إلى أن مشكلة المرتبات تتمثل في الخلل الموجود في الهيكلية العامة في الدولة، فضلاً عن تضخم الكادر الوظيفي، وكانت هناك محاولات سابقة لتقليص الملاك الوظيفي لكن تم تعيين الآلاف في القطاع الحكومي بالمخالفة للقوانين والتشريعات واستمر ذلك حتى العام الماضي.// انتهى //16:28ت م0181