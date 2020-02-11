نجران 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واسافتتح صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم، فندقي "ذا دستريكت"، و"جولدن نايت"، ضمن خطة دعم النشاط السياحي بالمنطقة وزيادة مشاريع الإيواء، المعدة من قبل الهيئة العامة للسياحة.وأعرب سموه عن سعادته بإطلاق مثل هذه المشاريع، التي تُعد شريكة في دفع التنمية، مؤكدًا أهميتها في تعزيز الحركة التجارية والاقتصادية بالمنطقة، وإيجاد فرص وظيفية لشباب وفتيات الوطن.وتجول سمو أمير المنطقة في أرجاء الفندقين، يرافقه مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة بالمنطقة، صالح بن محمد آل مريح، ومالكا الفندقين محمد بن علي آل رجب، وحمد بن محمد آل مسعد.من جانبه أعرب آل مريح عن اعتزاز هيئة السياحة بالدعم والرعاية التي تلقاه من سمو أمير المنطقة، مشيرًا إلى زيادة عدد دور الإيواء لتصل إلى ٣٣ فندقًا و ١٣٩ وحدة سكنية.// انتهى //16:29ت م0182