الرياض 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واستعقد اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 سنة، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم بالشراكة مع معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة، مؤتمراً صحافياً يوم السبت المقبل بمدينة الرياض.وسيسلط المؤتمر الصحفي الذي سيعقده الأمين العام للاتحاد العربي الدكتور رجاءالله السلمي ومدير البطولة الدكتور وديع الجرئ ومدير عام معهد إعداد القادة عبدالله بن فيصل حماد، الضوء على البطولة من النواحي التنظيمية والفنية والإدارية والطبية والإعلامية والحكام، بالإضافة إلى الكشف عن "الكأس الذهبية" و "الكرة الرسمية" للبطولة، التي ستقام منافساتها في مدن الرياض والخبر والدمام خلال الفترة من 17 فبراير الحالي حتى الخامس من مارس القادم.ويشارك في بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 سنة لكرة القدم، 16 منتخباً، هي "العراق وتونس وموريتانيا والكويت في المجموعة الأولى"، و"المغرب والبحرين وجيبوتي ومدغشقر في المجموعة الثانية"، و"السعودية وفلسطين والجزائر ومصر في المجموعة الثالثة"، و"السودان وليبيا والإمارات والسنغال في المجموعة الرابعة".وتأتي هذه البطولة ضمن اهتمامات الاتحاد العربي لكرة القدم بتطوير بطولاته وتنمية مسابقات الفئات السنية للمنتخبات العربية خلال الفترة المقبلة بتوجيه ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد، بما يكفل استمراريتها واستفادة اللاعبين العرب وتنمية قدراتهم وإمكانياتهم الفنية.// انتهى //16:29ت م0183