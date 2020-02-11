جيزان 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه في الإمارة اليوم، مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجازان سليمان بن يحي المالكي, وعددا من مسؤولي الفرع.وتسلم سموه التقرير الخاص بمشاركة فرع الهيئة بجازان في موسم الحج للعام الماضي 1440هـ، مطلعاً على ما استحدثته الرئاسة في موسم حج العام الماضي بزيادة الاعتماد على التوعية بالوسائل الرقمية الإلكترونية وربط خدماتها المتعددة في جميع المواقع من خلال التقنية، وتكاملًا مع رؤية المملكة 2030 بما يعكس الصورة المشرفة للمملكة في العناية بضيوف الرحمن وخدمتهم في ظل الرعاية والدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله .ونوه سموه بجهود منسوبي الهيئة ومشاركتهم في خدمة ضيوف الرحمن متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.من جانبه أعرب مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجازان عن سعادته بلقاء سمو نائب أمير المنطقة وما استمع آليه من توجيهات.// انتهى //16:29ت م0184