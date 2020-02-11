الرياض 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واسالتقى معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي اليوم بمعالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد الحقيل والوفد المرافق.وبحث الجانبان أوجه التعاون الحالية وآلية تطوير مستويات الشراكة الاستراتيجية بين الجهتين مستقبلاً بالاعتماد على التقنيات والرؤى الحديثة للهيئة وقطاعاتها والتي تسعى للارتقاء بالمملكة للريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات.// انتهى //16:31ت م0187