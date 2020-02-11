القاهرة 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية أداءً متباينًا لدى إغلاق تعاملات اليوم وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، فيما اتجهت تعاملات المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية نحو البيع.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 200 مليون جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 3ر706 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 7ر1 مليار جنيه، تضمنت 1ر1 مليار جنيه تعاملات سوقي سندات المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل الملكية.وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 21ر0% ليبلغ 32ر14009 نقاط، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1ر0% مسجلاً 39ر1269 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنحو 17ر0% ليغلق عند مستوى 36ر1391 نقطة.// انتهى //16:32ت م0188