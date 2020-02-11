بريدة 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، رئيسة لجنة سيدات الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بالقصيم سهام بنت صالح القفاري، ونائبتها الجوهرة بنت عبدالله العريني، وعضوات اللجنة التي تُعد الأولى بالغرفة التجارية، اللاتي قدمن للتعريف بعمل اللجنة، والاستنارة بتوجيهات سموه لتعزيز دور اللجنة وخدمة سيدات الأعمال بالمنطقة.وفي بداية اللقاء استمع سموه لشرحٍ موجز للتعريف بعمل اللجنة والنشاطات والجهود التي تبذلها لخدمة فتيات المنطقة، وتقديم كل الدعم والمساندة لسيدات الأعمال والمؤسسات التجارية النسائية من خلال متابعتهن في التنفيذ وتهيئتهن في العديد من البرامج التدريبية التي تهم المستثمرات، وصاحبات المشاريع المبتدئة في عدة مجالات، عبر إقامة 12 مشروعاً، وعدد من الدورات وورش العمل الخاصة بذلك.ورحب سمو أمير منطقة القصيم بالجميع, مؤكداً الدور الكبير الذي تقوم به شقائق الرجال في تنمية هذه البلاد المباركة في ظل الدعم غير المحدود من قبل الحكومة الرشيدة -أيدها الله- ، منوهاً سموه بما اطلع عليه من جهود لسيدات الأعمال لتحقيق كل نجاح تستفيد منه بنات الوطن في عدة مجالات، مفيداً أن هذه خطوات مباركة للجانب النسائي، لافتاً الانتباه إلى أنه مازال أمامنا العديد لخدمة شقائق الرجال اللاتي هن شركاء الرجل في عملية التنمية المستدامة.ووجه سموه بإنشاء مجلساً لسيدات الأعمال بالمنطقة، موضحاً أهمية دعم ومساندة جميع مشاريع القطاع الخاص لما له دور كبير في إيجاد فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، مشيراً إلى ضرورة دعم وتنمية كل المشاريع الاستثمارية الخاصة بسيدات الأعمال والمستثمرات بالمنطقة والمساهمة في بناء ورفعة هذا الوطن، متمنياً سموه للجنة ولسيدات الأعمال في المنطقة كل التوفيق لخدمة المنطقة، وتحقيق التطلعات نحو التميز والتطوير الاستثماري والتنويع الاقتصادي في المنطقة.من جانبها أعربت رئيسة لجنة سيدات الأعمال سهام القفاري عن شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه وتشجيعه وتوجيهاته السديدة لبذل المزيد من الجهود لخدمة وطننا الغالي وتعزيز دور لجنة سيدات الأعمال, متحدثةً عن بعض الخطط المستقبلية التي ستقوم بها اللجنة بإذن الله ودورها المجتمعي لخدمة أهالي المنطقة، بالإضافة إلى العديد من المبادرات المجتمعية والأفكار التي ستجعل المرأة أكثر مساهمة في المجتمع.حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة عبدالعزيز الحميد، ومدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار بالقصيم المهندس فهد الحربي، وأمين غرفة القصيم محمد الحنايا، وأمين لجنة تنمية الاستثمار بإمارة المنطقة الدكتور يوسف العريني، ومستشارة الإمارة الدكتور فاطمة الفريحي.// انتهى //16:34ت م0189