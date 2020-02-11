نجران 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واسنفذت جامعة نجران ممثلة في وحدة الأنشطة الطلابية بكلية التربية بشطر الطالبات أمس، دورة تدريبية بعنوان "استثمار قدرات الدماغ".وهدفت الدورة إلى تعريف الطالبات بأهمية استخدام قدرات الدماغ وفق الفطرة التي خلق عليها وانعكاس ذلك على الأداء في الحياة بشكل عام والحياة الدراسية بشكل خاص.كما تناولت الدورة الممارسات التي تتلاءم مع فطرة الدماغ وأخرى تتعارض معها، وكذلك التركيز والذاكرة، فيما تم تزويد الطالبات بخطوات إجرائية، للانتفاع من تلك القدرات.// انتهى //16:34ت م0191