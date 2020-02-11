الطائف 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واستبنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارة الجودة وقياس الأداء, مشروع تجويد الأداء المدرسي الذي يعنى بقياس الأداء استناداً إلى النتائج والحكم على جودة الأداء للمنهجيات التي تعمل عليها المدرسة في جميع البرامج والأنشطة والعمليات ورصد الفجوة واتخاذ الإجراءات التصحيحية لتحسين الأداء المدرسي والوفاء بمعايير الجودة بما يمنح الثقة في الخدمات المقدمة ويحقق رضا المستفيد.ورأس المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي اجتماع لجنة المشروع, بحضور أعضاء اللجنة من البنين والبنات.وأكد اللهيبي أهمية المشروع في تحسين جودة الناتج التعليمي وتحقيق ضمان جودة وكفاءة الأداء والانتاجية في برامج وأنشطة وعمليات المدرسة, داعياً إلى ضرورة تبني المشروع ودعمه لتحقيق أهدافه, مبيناً أن المشروع يسعى لإدارة قياس الأداء المدرسي وجمع البيانات وإجراء التحليلات اللازمة وتحسين أداء المدارس في الاختبارات الدولية والوطنية كأحد مؤشرات جودة التعليم ودعم المدارس في تبني نظم الجودة والاعتماد وتوطين نماذجها في المدرسة ورفع القدرات للأفراد والمؤسسة في المنافسة على جوائز الجودة والتميز المحلية والإقليمية والعالمية.وتعتمد معايير مشروع تجويد الأداء المدرسي على معايير الجودة والاعتماد ومعايير التعليم والتعلم.فيما تم تصنيف المدارس في المشروع إلى مدارس طموحة ومدارس متمكنة ومدارس خبيرة، حيث ترتكز استراتيجية مشروع تجويد الأداء المدرسي على 4 مراحل شملت التخطيط والتنفيذ والتحسين والتقويم ، كما ستعمل الإدارات ومكاتب التعليم على تحكيم المؤشرات والمعايير وتحديد المدارس المشاركة في المشروع ودعمها بالوفاء بالمعايير التي تحقق الجودة ونشر وثيقة المشروع للمدارس.// انتهى //17:29ت م0211