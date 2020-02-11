حائل 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واستسلم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل في مكتبه بديوان الإمارة اليوم, التقرير السنوي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل, وذلك خلال استقباله لمدير الفرع عبدالرحمن اليحيا.وجرى خلال الاستقبال عرض أعمال وإنجازات فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بحائل لعام 2019 من تقارير إحصائية وخدمات اسعافية وبلاغات استقبلتها غرف العمليات, بالإضافة إلى الدورات التدريبية والمحاضرات التوعوية التي اقامها الفرع خلال العام.وأشاد الأمير عبدالعزيز بن سعد بالجهود التي يبذلها فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي في الفترة الماضية وفي جميع محافل المنطقة من استعداد وتجهيز ومواكبة، حاثاً على بذل المزيد من الجهد فيما يخدم الصالح العام.// انتهى //17:29ت م0212