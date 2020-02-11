الرياض 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واسغادر الرياض اليوم، سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت.وكان في وداعه في مطار الملك خالد الدولي, صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء -الوزير المرافق- , وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، والشيخ علي الخالد الجابر الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة.// انتهى //17:37ت م0216