الطائف 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واسأزالت أمانة الطائف ممثلة في بلدية جنوب الطائف الفرعية تعديات وتحديثات غير نظامية على مساحة شاسعة من الأراضي الحكومية البيضاء بجنوب الطائف.ورصدت الفرق الرقابية للفرع البلدي إقامة محدثون لغرف سكنية من الهنقر وأحواش للماشية وأسلاك شائكة وعقوم وبتر اسمنتية ونشر هياكل تالفة بهدف حيازة الأراضي مستغلين الطبيعة البيئية للموقع، كما تجاوزت التعديات المضبوطة مليون وخمسمائة ألف متر مربع.وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أن الآليات باشرت أعمال الإزالة فور التأكد من عدم وجود مستمسكات شرعية لدى المحدثين بمشاركة لجنة التعديات بجنوب الطائف والقوة الأمنية المختصة، كما شرعت البلدية الفرعية في تنفيذ أعمال الرقابة على المواقع المجاورة والمحيطة لضمان سلامتها من التعديات والإحداثات الغير نظامية.وحذرت أمانة الطائف كل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الحكومية بأنه سيطبق بحقه الأنظمة والتعليمات الرادعة، مشيرة إلى أنها ستواصل حملاتها الرقابية لمكافحة ظاهرة التعدي على الأراضي الحكومية وذلك من خلال 11 بلدية فرعية ومكتب للخدمات البلدية، حيث تعمل فرق ميدانية على متابعة التعديات ورصدها وازالتها بالتعاون مع الشركاء من الجهات ذات العلاقة بشكل فوري.// انتهى //17:39ت م0217