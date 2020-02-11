المنامة 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,662.92 بارتفاع قدره 2.91 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 760.82 بارتفاع قدره 1.42 نقطة عن معدل أقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونين و323 ألفاً و368 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 665 ألفاً و153 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 51 صفقة.// انتهى //17:48ت م0219