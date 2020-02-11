المدينة المنورة 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واسيقيم برنامج الإسكان التعاوني التابع لوزارة الإسكان بالتعاون مع مجلس الجمعيات التعاونية ،غداً الأربعاء في المدينة المنورة لقاءً بعنوان " الإسكان التعاوني وأهدافة " وذلك بفندق كراون بلازا المدينة .ويتضمن اللقاء تعريفاً شاملاً بمزايا الإسكان التعاوني وأهدافه والأثر الاقتصادي والاجتماعي للجمعيات التعاونية الإسكانية، بالإضافة إلى الدعم المقدم من وزارة الإسكان ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية للجمعيات التعاونية الإسكانية.ويأتي هذا اللقاء امتداداً للجولات السابقة التي بدأها الإسكان التعاوني في عدد من مناطق المملكة .// انتهى //18:01ت م0221