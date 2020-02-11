الدمام 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واسافتتح سمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن ، اليوم مبنى الروضة الخامسة، وذلك بعد انتقاله إلى مبنى حكومي، بحضور مدير تعليم حفر الباطن عايض بن نافع الرحيلي والقيادات التعليمية.وتجول سمو محافظ حفر الباطن في مرافق مبنى الروضة، وشاهد عرض مرئي حول فعاليات وأنشطة الروضة.وأكد مدير تعليم محافظة حفر الباطن الرحيلي، على أن التعليم شهد قفزات متتابعة خلال السنوات الأخيرة والتي لم تكن لتتحقق لولا فضل الله عز وجل ثم ما تلقاه مؤسسات التعليم من دعم سخي، ورعاية متواصلة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الرشيدة، ومتابعة حثيثة من معالي وزير التعليم وقيادات الوزارة لتذليل الصعوبات للتوسع في مشروع الروضات في بيئات تربوية جاذبة تتوافق مع التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030، مثمنا لسمو محافظ حفر الباطن مشاركته الدائمة لفعاليات ومناشط التعليم بالمحافظة ورعايته لمناسباتها.//انتهى//18:31ت م0228