السيح 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واسدشن مساعد مدير تعليم الخرج عبدالله الزايدي في مقر ثانوية الملك فهد بمدينة السيح اليوم ، مبادرة "نواتج التعلم هدف ورؤية" التي تهدف إلى تطوير المعلمين وإكساب الطلاب نواتج التعلم ،وتشمل المعلومات والمهارات والقيم.واستعرض قائدة ثانوية الملك فهد صاحب المبادرة عبدالله الشهراني خلال حفل التدشين فكرة المبادرة وأهدافها وآلية عملها ، موضحاً أن المبادرة تشتمل على برنامجين أحدهما يهتم بتطوير المعلم والآخر يعنى برفع مستوى التحصيل العلمي للطلاب تقوم به لجنة خاصة من المعلمين وفرق طلابية تعنى بتحقيق أهداف المبادرة.من جانبه عبر مساعد مدير تعليم الخرج عن شكره وتقديرة لقائد ثانوية الملك فهد بالسيح ، وفريق العمل ولرئيسة وحدة المبادرات نوره السيف على جهودها في دعم المبادرة ولأعضاء لجنة تحكيم المبادرات بالإدارة على جهودهم الحثيثة في إبراز المتميز من المبادرات.وأكد أن تعليم الخرج ممثلاً بالشؤون التعليمية يحرص على مساندة ودعم كل عمل مميز يعود بالنفع على المدرسة والميدان التعليمي ويواكب رؤية المملكة 2030// انتهى //18:37ت م0230