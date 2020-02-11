الدمام 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واسافتتح محافظ بقيق محمد بن سعود المتحمي اليوم، معرض الإرشاد التعليمي والمهني، الذي ينظمه مكتب تعليم بقيق، بحضور مساعد مدير عام التعليم الدكتور سامي بن غازي العتيبي ومدير إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم الشرقية أحمد بن خليفة الفريدان ومدير مكتب التعليم بمحافظة بقيق محمد بن مرعي البارقي وعدد من رؤساء الدوائر الحكومية بالمحافظة وذلك في مدرسة بقيق الثانوية.ويهدف هذا المعرض إلى مساعدة طلبة المرحلة الثانية على اختيار المجال المناسب لهم وفق ميولهم وقدراتهم واستعداداتهم وتوضيح المجالات التعليمية والمهنية المتوفرة في المجتمع وتبصيرهم بالفرص المتاحة ومساعدتهم على اختيار مستقبلهم الوظيفي.ويشارك في المعرض العديد من الجهات التعليمية والمهنية التي منها جامعة الملك فيصل، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، وجامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل، وجامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية، وكلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية، وشركة أرامكو السعودية، والأكاديمية الوطنية للطيران ومجموعه من المعاهد التعليمية والصناعية.وتعرف محافظ بقيق وضيوف المعرض على أركان وأجنحة الجهات المشاركة من مختلف الجامعات والكليات والمعاهد، عقب ذلك استقبل المعرض طلاب المدارس بالمحافظة والهجر التابعة والبالغ عددهم ٦٣٠ طالباً.//انتهى//18:38ت م0232