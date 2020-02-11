نيويورك 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واساستهلت الأسهم الأمريكية التعاملات على ارتفاع وسجل المؤشران "ستاندرد اند بورز500" و"ناسداك" أعلى مستوياتها على الإطلاق في بداية جلسة التداول ببورصة وول ستريت اليوم بعد أن قال مستشار صيني بارز في مجال الصحة إن تفشي فيروس كورونا قد يبلغ ذروته هذا الشهر، بينما قفزت أسهم شركة الاتصالات سبرنت بعد أن فازت بموافقة من قاض اتحادي على اندماجها مع تي موبايل.وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي 113.89 نقطة، أو 0.39 بالمئة، ليصل إلى 29390.71 نقطة، وزاد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" 13.78 نقطة، أو 0.41 بالمئة، إلى 3365.87 نقطة، وقفز مؤشر "ناسداك" المجمع 52.50 نقطة، أو 0.55 بالمئة، إلى 9680.89 نقطة.// انتهى //18:52ت م0234