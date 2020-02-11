جنيف 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واسأعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس عن تشكيل خلية أزمة لمواجهة فاشية كورونا، برئاسة الدكتور مايكل ريان المدير التنفيذي لبرامج الطوارئ في المنظمة، وذلك للتنسيق بين وكالات الأمم المتحدة المختلفة خلال الاستجابة للوباء، وأنه تم إطلاق اسم " كوفيد 19 " على فيروس كورونا التاجي الجديد الذي تفشي في الصين، عاداً أن الأوبئة هي العدو الأول للعالم وأن آثارها الاجتماعية والاقتصادية قد تسبب دمارا يتخطى الأثر المفزع للإرهاب .وعقدت منظمة الصحة العالمية في جنيف أول أيّام المنتدى العالمي للبحوث والابتكار الذي يستمر على مدي يومين، لتعبئة العمل الدولي للاستجابة لفيروس كورونا، بالتعاون مع جمعية الأبحاث العالمية من أجل التأهب للأمراض المعدية، شارك فيه 400 من كبار العلماء، ووزارات الصحة، وممولي الأبحاث وتطوير اللقاحات والعلاجات والتشخيصات، بهدف وضع فيروس كورونا على أولوية جدول أعمال الأبحاث .ووضع خطة للتأهب تسمح بالتفعيل السريع لأنشطة البحث والتطوير الخاصة بالأوبئة، والتعجيل بتوفير الأدوية واللقاحات لإنقاذ الأرواح ، وتجنب تحول فيروس كورونا إلى أزمة أوسع نطاقا .وقد أوفدت المنظمة فريق من الخبراء الدوليين في مجالات علوم الأوبئة والمختبرات والبحث والتطوير إلى الصين للإعداد للمهمة الدولية، والإجابة عن عدة أسئلة مهمة، منها خصائص الفيروس .وسيعمل الفريق مع نظرائهم في الصين لزيادة فهم الفاشية وتوجيه جهود الاستجابة الدولية .// انتهى //19:10ت م0237