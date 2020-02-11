عمّان 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واسالتقى العاهل الأردني عبدالله الثاني في العاصمة الأرمينية يريفان اليوم، مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.وجرى خلال اللقاء -بحسب بيان صحفي أردني- ، بحث علاقات الصداقة بين البلدين، وسبل تطوير التعاون بينهما خصوصا في المجالات الاقتصادية، والتأكيد على ضرورة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.وتطرق اللقاء أيضا، إلى مجمل القضايا في منطقة الشرق الأوسط، وسبل التوصل إلى حلول سياسية للأزمات فيها، تعيد الأمن والاستقرار لشعوبها.// انتهى //19:11ت م0238