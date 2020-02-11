المدينة المنورة 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واسنظم فريق سواعد المدينة التطوعي التابع للجنة التنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي أمس، دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية, بحضور مدير وحدة التطوع باللجنة عبدالإله الرويتعي, ورئيس فريق سواعد المدينة حمد الجابري, وذلك بمقر جمعية أحياها بالمدينة المنورة.وتناولت الدورة التعريف بأجهزة الجسم والعديد من الحالات الطارئة وكيفية التعامل الصحيح معها مثل إنعاش القلب والتنفس الصناعي والتدريب على الطرق السليمة لحمل المصاب وإسعاف النزيف والإصابة بضربة الحرارة وكسور العظام والشد والتقلص العضلي، بالإضافة إلى طرق التعامل مع حالات فقدان الوعي وأسبابه وكيفية التعامل معه.من جهته أكد رئيس الفريق استمرارية إقامة مثل هذه الدورات بهدف تطوير أعضاء الفريق وقدرتهم على التغلب لما يواجهونه في حياتهم اليومية ، مقدمًا شكره لإدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمدينة المنورة على تعاونهم لإنجاح هذه الدورة ولجمعية أحياها لاستضافتهم البرنامج.// انتهى //19:19ت م0239