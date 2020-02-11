الرياض 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واسرأس مساعد وزير المالية للشؤون المالية الدولية والسياسات عبدالعزيز بن متعب الرشيد، اليوم, وفد المملكة المُشارك في اجتماع مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"؛ نيابةً عن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، الذي تُختتم فعالياته غداً في العاصمة الإيطالية روما.وناقش الوزراء ورؤساء الوفود المُشاركون عدداً من المواضيع منها : انتخاب رئيس مجلس المحافظين، وتقرير التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، وإنشاء هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، والقوائم المالية الموحدة للصندوق لعام 2018م، بالإضافة إلى التغييرات المُقترح إدخالها على سياسات التمويل المُقدم من الصندوق ومعاييره.تجدر الإشارة إلى أن المملكة تُعد من الأعضاء المؤسسين للصندوق الدولي للتنمية الزراعية الذي تم إنشاؤه في عام 1977م، كما تُعد المملكة من كبرى الدول المساهمة بالصندوق الذي استفادت من مساعداته حوالي 100 دولة.ويهدف الصندوق إلى تنمية القطاعات الزراعية والثروات الطبيعية والمناطق الريفية في الدول النامية من خلال توفير الموارد والتسهيلات المالية لتعزيز الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي في تلك الدول.// انتهى //19:54ت م0250