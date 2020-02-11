أبوظبي 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية, رئيس وزراء جمهورية جزر فيجي خوسايا فوريكي باينيماراما، الذي يزور أبوظبي حالياً.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها ودفعها في مختلف المجالات خاصة في المجال التنموي، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.// انتهى //20:02ت م0252