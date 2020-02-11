الرياض 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واستعادل فريق النصر السعودي مع السد القطري بهدفين لكل منهما اليوم في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال آسيا 2020 لكرة القدم.وتقدم النصر بهدف سجله عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة السابعة، وتعادل السد عن طريق بغداد بونجاح في الدقيقة التاسعة، وأضاف حسن الهيدوس الهدف الثاني للسد في الدقيقة 48 ، ثم أدرك عبدالرحمن العبيد هدف التعادل بالدقيقة 53 الذي حقق أفضل لاعب خلال المباراة .وبهذا التعادل حصد الفريقان أول نقطة لهما في البطولة، ليتقاسما المركز الثاني، خلف سباهان أصفهان الإيراني المتصدر الذي تغلب على مضيفه العين الإماراتي بأربعة أهدف دون رد ليبقى العين بالمركز الأخير .وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء القادم حيث يستضيف فريق العين نظيره النصر في العين ، ويلعب السد مع سيباهان في الدوحة .يشار إلى أن أول فريقين من كل مجموعة يحصلان على بطاقتي التأهل إلى دور الـ16 .// انتهى //20:35ت م0255