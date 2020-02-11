بيروت 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واسنالت الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب ثقة المجلس النيابي اللبناني بتصويت 63 نائباً لصالح منح الحكومة الثقة مقابل عشرين نائباً حجبوا الثقة وامتناع نائب واحد عن التصويت.وكان المجلس النيابي اللبناني قد عقد في وقت سابق اليوم جلسة للتصويت على منح الحكومة الثقة بحضور 84 نائباً ألقي خلالها كلمات تناولت البيان الوزاري الذي يحدد سياسة الحكومة، بعدها صوت المجلس على منح الثقة.وقبل نيل الثقة، أكّد رئيس الحكومة حسان دياب أن هذه الحكومة محكومة بحمل مطالب اللبنانيين وإطلاق مسار الإنقاذ، مشيراً إلى أن الحكومة ستواجه التحديات بصلابة وخطة ومنهجية.وأكّد أنّ لبنان يمر بمرحلة عصيبة غير مسبوقة، مطالباً الجميع من دون استثناء الإسهام في عملية الإنقاذ.// انتهى //20:50ت م0257