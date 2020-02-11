ابوجا 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واسدعت نيجيريا إلى تأجيل إطلاق عملة "إيكو" كبديل عن الفرنك الأفريقي، بالنسبة للدول الأعضاء بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "الإيكواس".وأوضحت الرئاسة النيجيرية في بيان نشرته اليوم، أن المعايير لم يوف بها من قبل غالبية الدول التي تعتمد هذه العملة المشتركة، وهو ما يستدعي تأجيل موعد إطلاقها.وكان وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بمنطقة النقد غرب الأفريقية، قد نددوا منتصف شهر يناير الماضي بقرار تسمية "إيكو" كعملة جديدة وموحدة، واصفين القرار بـ"الأحادي".يذكر أن قادة "الإيكواس" قد حددوا بداية عام 2020م موعدًا لإطلاق عملتهم الجديدة، وطي صفحة التداول بعملة الفرنك الأفريقي، التي يربطها عدد من الساسة والناشطين في غرب أفريقيا باستمرار الهيمنة الاستعمارية.// انتهى //20:56ت م0258