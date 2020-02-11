الخرطوم 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واسعقد وفدا الحكومة السودانية برئاسة عضو مجلس السيادة بالسودان محمد حسن التعايشي، وقيادات مسار دارفور، جلسة مفوضات اليوم في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، بحضور رئيس فريق الوساطة من جنوب السودان ومستشار الرئيس سلفاكير للشؤون الأمنية توت قلواك.وأعلن التعايشي في مؤتمر صحفي أن وفدي الحكومة وحركات دارفور اتفقوا على مثول من صدرت في حقهم أوامر قبض أمام المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدًا أن الجلسة ركزت على ورقتين مهمتين هما : ورقة العدالة والمصالحة، وورقة الأراضي، لافتًا الانتباه إلى الاتفاق على المؤسسات المنوط بها تحقيق العدالة خلال الفترة الانتقالية، التي تأتي من قناعة تامة بأنه لا يمكن الوصول إلى سلام شامل دون الاتفاق على هذه المؤسسات لإنجاز تلك المهمة والاتفاق على مبادئ عدم الإفلات من العقاب.// انتهى //20:56ت م0259