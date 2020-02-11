السيح 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واسنظمت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات اليوم، حلقة عمل بعنوان "العصف الذهني لاقتراح برامج الوقاية من التدخين والمخدرات" وذلك في مقر الجامعة بمدينة السيح.وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور ثلاب بن عبدالله الشكرة، أن الحلقة شارك فيها نخبة من طلاب كليات الجامعة وفروعها، للخروج بمقترحات لبرامج نوعية تتبناها الجامعة للوقاية والتوعية بمخاطر التدخين والمخدرات وتسهم في الحد من انتشارها ، مشيراً إلى أن شباب وفتيات الوطن مستهدفون بشكل مباشر من قبل الأعداء، كونهم أهم لبنات المجتمع والوطن .وأعرب الدكتور الشكرة عن شكره وتقديره لأبنائه الطلاب على مشاركتهم الفاعلة ومقترحاتهم، التي سيكون لها أكبر الأثر في تنفيذ برامج نوعية تخدم المجتمع.// انتهى //20:57ت م0260