تونس 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واسواصل المؤشر الرئيس للبورصة التونسية " تونندكس " تراجعه لليوم الثاني على التوالي حيث أنهى تعاملات اليوم على انخفاض بنسبة 0.06 %، ليصل عند 7085.31 نقطة.وبلغ حجم التعاملات 3.999 مليون دينار تونسي، أي بنحو 1.411 مليون دولار، وسط ارتفاع أسهم 25 شركة مدرجة بالبوصة، وانخفاض أسهم 23 أخرى، واستمرار أسهم 17 شركة على ثبات.// انتهى //20:58ت م0262