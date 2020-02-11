باريس 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واسأعلنت الوكالة الدولية للطاقة اليوم أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة باستخدام الطاقة، كانت مستقرة العام 2019م بعد ارتفاع لسنتين، بفضل تطوير مصادر الطاقة المتجددة خصوصا في الاقتصادات المتطورة.وأظهرت بيانات الوكالة أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بلغت 33 جيغاطن في 2019م وهو مستوى مماثل لذلك المسجل في السنة السابقة رغم أن الاقتصاد العالمي سجل نموا نسبته 2,9 %.وعدّت الوكالة أن من أسباب هذا الاستقرار تطوير مصادر طاقة متجددة لا سيما الطاقة الريحية والشمسية والانتقال من الفحم إلى الغاز الطبيعي واعتماد أكبر على التقنية النووية لإنتاج الطاقة في الدول المتطورة.// انتهى //21:04ت م0264