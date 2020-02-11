دومة الجندل 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واسعقد مكتب التعليم في محافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف اللقاء الأول خلال الفصل الدراسي الثاني 1441هـ مع قادة المدارس ،بحضور مدير المكتب خالد بن عبدالكريم الوشيح، وذلك بمدرسة الإمام الشاطبي لتحفيظ القرآن الكريم.وبدأ اللقاء بالحث على استشعار المسؤولية والسعي في رفع التحصيل الدراسي للطلاب من خلال المتابعة والزيارات الفنية والبرامج التعليمية وتفعيل دور الرقابة الذاتية لفريق العمل بالمدرسة ومعالجة بعض السلوكيات وتعزيز الجوانب الإيجابية وتحفيز فريق العمل بالمدرسة من هيئة إدارية و معلمين إلى وضع خطط أسبوعية وفصلية ليكون العمل منظما ويضمن إنتاجا معرفيا و معلوماتيا ينعكس على تحصيل الطالب.وأكد أهمية توثيق الزيارات الفنية للمعلمين وآداء السجلات للقيادة المدرسية والإرشاد الطلابي بالمدرسة.// انتهى //21:25ت م0267