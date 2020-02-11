صامطة 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة غداً ، محاضرة بعنوان "أهمية الأمن وسبل المحافظة عليه " ، وذلك بمسجد مخرش بقرية عببة التابع لمحافظة صامطة .ويأتي الدرس الذي يُقام بعد صلاة المغرب ضمن فعاليات برنامج " الأمن الفكري " الذي ينفذه المكتب خلال العام الحالي بهدف تبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم .// انتهى //21:25ت م0268