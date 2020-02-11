ثقافي / " أهمية الأمن وسبل المحافظة عليه " .. درس علمي بتعاوني صامطة غداً
الثلاثاء 1441/6/17 هـ الموافق 2020/02/11 م واس
صامطة 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واس
ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة غداً ، محاضرة بعنوان "أهمية الأمن وسبل المحافظة عليه " ، وذلك بمسجد مخرش بقرية عببة التابع لمحافظة صامطة .
ويأتي الدرس الذي يُقام بعد صلاة المغرب ضمن فعاليات برنامج " الأمن الفكري " الذي ينفذه المكتب خلال العام الحالي بهدف تبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم .
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21:25ت م
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