المنامة 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واسفاز فريق القادسية الكويتي على مضيفه الرفاع البحريني بهدفين مقابل هدف اليوم ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لمنطقة غرب آسيا في كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.ويتأهل إلى قبل نهائي منطقة غرب آسيا صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل فريق يحصل على المركز الثاني في المجموعات الثلاث.// انتهى //21:32ت م0270