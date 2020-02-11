المنامة 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واسأصدر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين أمرًا ملكيًا اليوم يقضي بتعيين معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مستشارًا له للشؤون الدبلوماسية.كما أصدر ملك البحرين وفقاً لما بثته وكالة أنباء البحرين مرسومًا ملكيًا يقضي بتعيين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزيرًا للخارجية.// انتهى //21:36ت م0271