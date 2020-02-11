إسلام آباد 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واساعتقلت الشرطة الباكستانية عنصرين إرهابيين كانا مطلوبين في تنفيذ العديد من الأعمال الإرهابية.وأوضح رئيس قسم وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة كراتشي سرور أعوان في تصريحات صحفية اليوم أن المعتقلين ينتميان إلى منظمة "سباه محمد" الإرهابية المحظورة، وقد اعتقلا من مدينة كراتشي بناء على معلومات استخباراتية.وأضاف أنهما كانا مطلوبين في تنفيذ العديد من الأعمال الإرهابية، بما في ذلك اغتيال رجال الدين وطلبة المدارس الدينية وإلقاء قنابل يدوية على المساجد، مشيراً إلى أنهما حصلا على التدريب في أحد معسكرات الإرهابيين بمنطقة "باراتشنار" شمال غرب باكستان.// انتهى //21:36ت م0272