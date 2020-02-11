أبوظبي 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واساستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم في أبوظبي معالي الأمين العام الجديد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.ورحب سمو الشيخ محمد بن زايد بمعالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، وتمنى له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة أمينًا عامًا للمجلس، من أجل تعزيز منظومة العمل الخليجي المشترك لمصلحة شعوب دول مجلس التعاون الخليجي وتطلعاتها نحو التنمية والتقدم والرخاء.// انتهى //21:41ت م0273