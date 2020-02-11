باماكو 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واسبدأ الجيش المالي عملية إعادة انتشار في بلدة كيدال، التي تعد رمزاً لغياب الأمن في شمال البلاد الذي تمزقه النزاعات.وأعلنت مصادر عسكرية مالية أن كتيبة من 428 عنصرًا من جنود الجيش النظامي وعناصر من تنسيق حركات أزواد، قد توجهت أمس إلى بلدة كيدال للتصدي لهجمات الجماعات المسلحة.يذكر أن المتمردين استولوا على جزء كبير من المناطق الشمالية منذ عام 2012، بما في ذلك كيدال، ما أدى إلى اندلاع حرب عزز الإرهابيون مواقعهم فيها، وانتشروا حتى وسط مالي المجاور لبوركينا فاسو والنيجر.// انتهى //21:42ت م0275