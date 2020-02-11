موسكو 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واستلقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم اتصالاً هاتفياً من نظيره الألماني هيكو ماس.وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أن الاتصال تركز على مناقشة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن تسوية النزاع المسلح في ليبيا.وأكد موقف الجانب الروسي بأنه من الضروري تشكيل اتفاق بين الأطراف الليبية نفسها، وأنه من الضروري أن نأخذ في الاعتبار الكامل موقف الدول المجاورة لها والاتحاد الإفريقي.// انتهى //21:44ت م0276