رام الله 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثلاثة إخوة فلسطينيين واعتدت على والدهم أثناء رعيهم للأغنام في حقول قرية المغير شرق رام الله.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في رام الله أن قوات الاحتلال اعتدوا على فتحي أبو عليا، قبل أن تعتقل أبناءه الثلاثة، وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاه المزارعين أثناء تواجدهم في أراضيهم في القرية.// انتهى //22:16ت م0278