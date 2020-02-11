الدوادمي 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واسينظم فريق كنف التطوعي بمحافظة الدوادمي بالتعاون مع فرع الغرفة التجارية بالمحافظة غداً ورشة عمل بعنوان "خطوات علمية للتجارة الإلكترونية" يقدمها المدرب محمد السلوم، وذلك بقاعة فهد الحمادي بفرع الغرفة التجارية بالدوادمي.وتتناولت الورشة التي تستهدف السيدات عدة محاور منها، الطريقة المثلى في اختيار المنتج، أسس خطة العمل، كيف تؤسس الهوية والشعار والاسم، الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي، إنشاء الموقع الإلكتروني والتعامل معه، الحسابات البنكية والتعامل مع البنوك.// انتهى //22:38ت م0279