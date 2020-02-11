الجبيل 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واسأطلقت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية اليوم فعالية (نهضة قيم) وذلك بمركز المعرفة والإبداع بمدينة الجبيل الصناعية.وتهدف الفعالية التي تستمر لمدة أربعة أيام لتعزيز القيم والأخلاق في المجتمع بوسائل جاذبة وإبداعية ومبتكرة، من خلال تقديم نماذج علمية تحفيزية لزيادة الوعي بأهمية القيم وأثرها الإيجابي على المجتمع.وتشمل فعالية (نهضة قيم) على 24 ركنًا.// انتهى //22:39ت م0280