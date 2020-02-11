جدة 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واسنفذت إدارة الدفاع المدني بمحافظة العرضيات، اليوم تجربة فرضية لاحتجاز أشخاص بالسيول في وادي ديمران.وأوضح ‏المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن هذه الفرضيات تأتي ضمن برنامج التدريب على رأس العمل في مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، وتهدف إلى تدريب العاملين بالميدان على الحالات التي تتطلب منهم احترافية عالية في الأداء .وأفاد أن الفرضية تضمنت تواجد فرق الإنقاذ والإنقاذ المائي وكذلك المعدات الثقيلة المساندة للموقع ومن ثم إخراج شخصين جرفت السيول مركبتهم، أخرجوا بواسطة كرسي الإنقاذ، وباستخدام الونش وبنادق الحبال وأطواق النجاة، وبعد انتهاء الفرضية عُقد اجتماع للمشاركين جرى خلاله مناقشة الإيجابيات لتعزيزها والسلبيات لتلافيها .وشدد القرني على ضرورة الالتزام بتعليمات الدفاع المدني عند هطول الأمطار وجريان السيول وعدم المجازفة بعبور الأودية ومجاري السيول .// انتهى //22:51ت م0281