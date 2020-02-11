القاهرة 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واسفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على مضيفه نادي المقاولون العرب بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن مباريات الأسبوع الـ 17 لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذا الفوز, رفع بيراميدز رصيده إلى 29 نقطة صعد بها للمركز الرابع، بينما توقف رصيد المقاولون العرب عند 32 نقطة في المركز الثاني.// انتهى //23:15ت م0283