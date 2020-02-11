عرعر 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، افتتح وكيل إمارة المنطقة محمد بن سلطان بن جريس اليوم المعرض الذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة بعنوان "تصوير المجرات ومسارات النجوم" للمصور الفوتوغرافي محمد حمود العنزي، وذلك في مجمع عرعر مول.واشتمل المعرض الذي يستمر أربعة أيام على عدد من الصور الفوتوغرافية الخاصة بالمجرات ومسارات النجوم في مناطق متعددة، كما ستقام ورشة عمل عن تصوير المجرات ومسارات النجوم وأهم الأساليب والبرامج المستخدمة في ذلك.وتجول بن جريس في المعرض واستمع لشرح عن الصور المعروضة، ثم كرم المشاركين والرعاة .// انتهى //23:18ت م0286