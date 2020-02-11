الرياض 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واسزارت رئيسة قسم خدمات المواطنين الأمريكيين بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الرياض أليزابيث بيرييت، ومشرف خدمات الرعايا الأمريكيين محمد رزق اليوم جوازات مطار الملك خالد الدولي.وكان في استقبال الوفد مدير جوازات مطار الملك خالد الدولي العقيد عبدالعزيز بن محمد الجديعي، بحضور مساعد مدير جوازات المطار لشؤون العمليات العقيد عبدالعزيز بن محمد السيف والمساعد للشؤون الإدارية العقيد وندان بن سعدي العتيبي ونائب الرئيس التنفيذي للتشغيل بمطارات الرياض محمد بن حمد الصايغ.واطلع الوفد خلال الزيارة على طبيعة عمل جوازات المطار، كما استمع لشرح عن مهامها واختصاصها، وآلية استخراج التأشيرة السياحية.وتضمنت الزيارة جولة على مكاتب الإدارة، وعدد من مواقع الجوازات في صالات الركاب (القدوم والمغادرة)؛ للاطلاع على الخدمات المقدمة، والتعرّف على طبيعة العمل في إنهاء إجراءات الركاب، والتسهيلات المقدمة للمسافرين والقادمين للمملكة.وفي ختام الجولة تبادل مسؤولو جوازات المطار والوفد الأمريكي الدروع بهذه المناسبة والتقطت الصور التذكارية .// انتهى //23:52ت م0287