الرياض 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واسيلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات غدًا نظيره الطاجاكستاني في ثالث مبارياته الودية بمعسكره الحالي بمدينة الدمام الذي يستمر حتى الـ 14 من الشهر الجاري ، ضمن البرنامج الإعدادي لكأس آسيا لكرة قدم الصالات المؤهلة إلى كأس العالم 2020.وأنهى الأخضر اليوم استعداداته للمباراة بحصة تدريبية تحت قيادة المدرب الإسباني لويس فونسيكا، الذي عمد على تقسيمها إلى فترتين قبل أن يختتم الحصة التدريبية بمناورة نفّذ خلالها اللاعبون الخطة التي سينتهجها المدرب في المباراة الودية.من جهة أخرى، أظهرت نتائج الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب عبدالإله العتيبي إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمر الذي يعني غيابه عن الملاعب لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.// انتهى //00:03ت م0290